Bimba di 5 anni trasportata d’urgenza dall’Aeronautica Militare da Reggio Calabria a Torino

20 Agosto 2020 10:42

Un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino verso Reggio Calabria, per effettuare un trasporto sanitario d’urgenza in favore di una bambina di 5 anni

Ieri, in tarda serata, un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino verso Reggio Calabria, per effettuare un trasporto sanitario d’urgenza in favore di una bambina di 5 anni. Dopo aver imbarcato la piccola paziente, i genitori e l’equipe medica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, l’equipaggio di volo è decollato alle ore 23.50 alla volta di Torino. Intorno alle ore 1.30, il velivolo militare è atterrato all’aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Torino, dove un’autombulanza ha trasportato la bambina all’ospedale “Regina Margherita” del capoluogo piemontese per ricevere le cure necessarie. La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Reggio Calabria ed è stata disposta dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni per i cittadini. Il duplice trasporto d’urgenza effettuato dall’equipaggio del 31° Stormo di Ciampino, dimostra che gli interventi dei velivoli dell’Aeronautica Militare a favore della collettività sono quotidiani, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Oltre ai trasporti sanitari di urgenza che consentono di spostare in tempi rapidissimi pazienti in condizioni critiche, insieme ad equipe mediche specializzate, verso centri specialistici su tutto il territorio nazionale, l’Aeronautica Militare effettua anche trasporti di organi per trapianti, interventi di ricerca e soccorso aereo in caso di persone disperse o traumatizzate e concorre nei soccorsi in caso di pubbliche calamità.