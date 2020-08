Reggio Calabria, il proprietario del bar Foti dopo l’inchiesta Malefix e le parole di Klaus Davi: “io mai sceso a compromessi con la ‘ndrangheta”. E spiega tutto sul caffè

17 Agosto 2020 16:12

Reggio Calabria, le precisazioni di Tonino Foti in risposta alle parole di Klaus Davi sull’Operazione Malefix

“Con riferimento all’articolo di mercoledì 11 agosto u.s., titolato “I Mauro del caffè assolti dopo 15 anni di accuse”, desidero offrire il mio contributo di verità su quanto si legge dopo il periodo ‘grazie all’inchiesta Malefix che ha portato in carcere l’ex killer di ndrangheta Luigi Molinetti’”. Inizia così la lettera di Tonino Foti, proprietario del noto Bar Tabacchi Foti situato a pochi passi da Piazza Carmine a Reggio Calabria, che tende a chiarire alcuni importanti dettagli sull’Operazione Malefix. Di seguito il comunicato completo: “In quei passaggi, il richiamo all’indagine condotta da Klaus Davi ed al contesto che vedrebbe Luigi Molinetti quale dominus nella distribuzione di un brand di caffè suppostamente comprato dal clan di camorra Zagaria (notoriamente operante sul territorio di Caserta), mi fa sentire chiamato in causa in ragione di una serie di precedenti articoli dove il dott. Davi, attingendo agli esiti di alcune intercettazioni registrate tra gli indagati, ipotizzava il mio possibile coinvolgimento in condotte finalizzate ad interferire coattivamente sulla libera scelta, da parte dei titolari di bar ed esercizi commerciali del reggino, di acquistare il prodotto da me venduto (circostanza anche da Lei puntualmente riportata). A tal proposito sento il dovere di precisare, innanzitutto, di non aver mai condiviso interessi o affari con la ndrangheta o con personaggi ad essa collegati. Quanto, poi, al passaggio dove il suo quotidiano afferma che il brand di caffè prodotto sul territorio di Caserta sarebbe stato imposto “ad una trentina di bar ed esercizi commerciali del Reggino”, mi preme chiarire che la marca di caffè di cui posseggo l’esclusiva della distribuzione, viene utilizzata soltanto da 5 (cinque) bar tra i tantissimi che sorgono ed operano sul territorio di Reggio Calabria e sulla ionica. Colgo anche l’occasione per rendere noto alla mia clientela ed a tutti coloro che mi conoscono e frequentano da anni, di non essere mai sceso a compromessi con la ndrangheta e di non aver mai avuto con essa cointeressenze economiche o di altra natura. Pertanto, diversamente da quanto si legge sul profilo Facebook del giornalista Klaus Davi (“Tonino Filocamo è il nuovo pentito… chi trema per le sue eventuali dichiarazioni sono… anche Tonino Foti…”) lo scrivente non può che gioire per tutto ciò che si traduca in un contributo serio e costruttivo di verità”.