Reggio Calabria, ancora difficoltà nei pagamenti dei dipendenti Avr: oggi l’incontro tra la ditta e la Fiadel, i dettagli

6 Agosto 2020 18:34

Reggio Calabria, incontro tra sindacati e Avr per cercare di risolvere il problema del mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti

Dopo le proteste dei dipendenti Avr delle ultime settimane, nei tavoli dirigenziali si sta cercando di arrivare ad una soluzione. Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro tra la Fiadel e la ditta che si occupa della gestione dei rifiuti per provare a sanare gli stipendi arretrati che mancano ai lavoratori. Secondo quanto affermato da Andrea Mesiani, operatore della ditta AVR S.p.A. di Reggio Calabria, “si sta aspettando che il Comune versi la quota regolare per poter pagare ai dipendenti la parte mancante del mese di maggio e la prima parte del mese di giugno”.

Il Sindacato per l’Igiene Ambientale ha dimostrato in questi momenti di difficoltà di schierarsi sempre al fianco dei lavoratori e anche oggi nella sede di Avr a Campo Calabro sta cercando una mediazione per raggiungere un accordo e trovare una soluzione ad una problematica che costantemente torna a ripresentarsi. Inoltre “si aspettando il Piano di Rientro del Comune – conclude Mesiani – , è questo l’unico modo per riuscire ad ottenere tutti gli stipendi arretrati. Ma su questo aspetto ci sono ancora molti dubbi”.