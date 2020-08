Automobilismo: brillante affermazione della scuderia reggina “Piloti per passione” alla prima gara di campionato italiano slalom a Melfi [FOTO]

3 Agosto 2020 18:46

Domenica 2 Agosto, è cominciato il campionato italiano slalom a Melfi, dove la scuderia reggina “Piloti Per Passione”, si è presentata con tre vetture al top iniziando così un programma con l’obiettivo della conquista del massimo titolo italiano a birilli, sia piloti che scuderie

Dopo numerose teleconferenze federali e tra tante difficoltà, Domenica 2 Agosto, è cominciato il campionato italiano slalom, in Basilicata, a Melfi, organizzata in modo impeccabile dal gruppo Basilicata Motorsport, dove la scuderia reggina Piloti per Passione con sede a Sambatello, si è presentata con tre vetture al top iniziando così un programma con l’obiettivo della conquista del massimo titolo italiano a birilli, sia piloti che scuderie. “E’ stata una trasferta positivissima per piloti e team, visti i risultati ottenuti, anche se tanto lavoro c’è ancora da fare”, ci dicono dai vertici della scuderia presenti per l’occasione a Melfi (PZ) per incoraggiare e sostenere i propri alfieri i quali con grande determinazione hanno raggiunto ottimi risultati in una gara dove erano presenti tutti i big nazionali della massima serie a birilli; conquistati così, un ottimo 8° posto assoluto con Antonino Branca, risultato anche terzo di classe E2SS a bordo di una Formula Gloria a cui sono stati apportati recenti aggiornamenti tecnologici, un 12° assoluto con Agostino Fallara, che grazie alla sua Fiat 127 magistralmente curata dal fratello Bruno, confeziona una gara fantastica, risultando anche primo di classe. Non sono mancati qualche problema tecnico e qualche birillo a condizionare la gara di Gaetano Rechichi che con la nuova vettura Elia Avrio non è riuscito ad andare oltre il 16° posto assoluto ma comunque primo di classe. Soddisfatti in pieno, come prima gara, il direttivo della scuderia di Sambatello in una nota del presidente Giuseppe Denisi, informa gli appassionati del prossimo difficile appuntamento del campionato a Trento, lasciando trapelare novità relative ad altro progetto in tema partecipazione al CIVM, che sarà reso noto in corrispondenza della gara di Gubbio del 23 Agosto. Sul versante relativo al programma organizzativo 2020, si confermano le due gare in programma, IV° slalom di Oppido Mamertina in collaborazione con il gruppo locale Oppido Mamertina Racing presieduto da Salvatore Lipari e l’XI° slalom di Sambatello con titolo di coppa italia IV^ zona, dopo l’annullamento del V° slalom di Gambarie resosi necessario per l’emergenza sanitaria e per conservare il titolo di coppa italia 4^ zona con l’obiettivo di agguantare il titolo italiano passando per il 2021 per il titolo di Trofeo Centro Sud.