Reggio Calabria: domenica la commemorazione del 29° anniversario dell’assassinio del magistrato Antonino Scopelliti

7 Agosto 2020 13:21

Reggio Calabria: domenica 9 agosto avrà luogo la commemorazione del XXIX anniversario dell’assassinio del magistrato Antonino Scopelliti, che prevede due momenti

Domenica 9 agosto 2020 avrà luogo la commemorazione del XXIX anniversario dell’assassinio del magistrato Antonino Scopelliti, che prevede due momenti:

– la liturgia solenne, Chiesa S. Maria Maddalena, Piazza Giovanni Paolo II, a Campo Calabro, ore 18.00

– la commemorazione sul luogo del delitto, in Loc. Piale di Villa San Giovanni, alle ore 19.00, con la deposizione delle corone sulla stele intitolata al giudice.

Nonostante le restrizioni dettate dall’emergenza Cvid-19, e con le precauzioni necessarie, saranno svolte le iniziative per fare memoria, per riflettere, per ricordare il sacrificio del giudice Scopelliti.