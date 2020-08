Reggio Calabria, Angela Marcianò incontra la comunità di Sambatello: “combatto con voi la battaglia alle ecoballe”

14 Agosto 2020 10:51

Reggio Calabria, Angela Marcianò ieri mattina si è recata a Sambatello per incontrare una delegazione di membri del Co. Pro.Sa

Angela Marciano’ incontra la Comunità di Sambatello. Ieri mattina la Professoressa Angela Marciano’ candidata a Sindaco alle prossime elezioni amministrative , si e’ recata presso la zona collinare di Sambatello per incontrare una delegazione di membri del Co. Pro.Sa per constatare di persona le reali problematiche della cittadinanza, soffermandosi in modo particolare sulla questione assai cara ai cittadini del luogo e della vallata del gallico , quella

dello stoccaggio delle ecoballe. Dopo aver avuto contezza di tutte le innumerevoli azioni di protesta intraprese dal comitato presso tutti gli organi di competenza, sporgendo varie denunce, e avviando ricorsi vari ,alcuni ancora in atto, sforzo dimostratosi purtroppo invano, visto che venerdì 7 Agosto ha avuto luogo l’avvio dello stoccaggio dei rifiuti cittadini in surplus, presso un’area precedentemente attrezzata all’esterno dell’impianto di Sambatello, la Professoressa Marcianò, quindi, condividendo a pieno le ragioni e le preoccupazioni manifestate dai presenti, si e’ resa immediatamente disponibile ad affiancare fattivamente la Comunità in questa protesta che probabilmente e

sfortunatamente, sembra debba durare ancora per molto tempo, considerato che una volta “parcheggiate” le 3000 ecoballe previste(senza di certo, a quel punto, essersi risolta di fatto la crisi emergenziale dei rifiuti in citta’) , non vi e’ in atto alcun crono programma per una successiva ed immediata dislocazione delle stesse! .