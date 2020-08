26 Agosto 2020 18:02

Alessia Staropoli tra le finaliste di Miss Mondo Italia, domani appuntamento al Museo del bergamotto a Reggio Calabria per la finale regionale

Si terrà domani presso il Museo del bergamotto, la finale regionale di Miss Mondo Italia. Tra le concorrenti arrivate in finale anche la giovane Alessia Staropoli. Per chi volesse votare per la giovane ragazza reggina basta cliccare il seguente link https://bit.ly/2FTfB2V e votare per Alessia Staropoli.