Reggio Calabria, l’Arpacal ha già dato parere favorevole a 68 impianti 5G da Bocale a Catona: l’opposizione del Gruppo Stop5G

4 Agosto 2020 09:18

“Rendiamo pubblica la risposta dell’ Arpacal all’ istanza di accesso agli atti richiesto dal Gruppo Stop5G di RC e curato dall’ avvocato Giuseppe Cannizzo di Palermo che sta difendendo legalmente numerosi gruppi Stop 5G in tutta Italia”. E’ quanto scrive in una nota Zaira Lenzi per il Gruppo Stop5G di Reggio Calabria. “A circa 20 giorni dall’invio dell’istanza -prosegue la nota- in cui l’ avvocato aveva dettagliatamente elencato studi e sentenze ponenti l’accento sulla pericolosità delle radio frequenze con l’ obiettivo di giustificare la nostra richiesta che venissero resi pubblici dall’amministrazione locale i siti e la tipologia dei numerosi impianti 5G che, intuivamo, stavano venendo celermente montati in città, e alcuni addirittura bloccati dal nostro stesso gruppo, l’ avvocato ci ha comunicato, con nostro sommo stupore, che gli impianti per cui l’ Arpacal ha già dato parere favorevole sono addirittura 68 e ricoprono tutto il territorio comunale da Bocale a Catona, arrivando fino a Mosorrofa, Cataforio e Gallina.