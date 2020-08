Reggio Calabria, 5 roghi di rifiuti nella notte: famiglie in fuga a Sbarre [FOTO e VIDEO]

22 Agosto 2020 11:09

Reggio Calabria, il degrado è sempre più grave nei quartieri più popolari della città. Momenti di panico nella notte a Sbarre

Grande paura la scorsa notte nella zona Sud di Reggio Calabria, tra via Loreto, Sbarre Inferiori e il Viale Messina, dove si sono verificati 5 roghi di spazzatura, tutti tra le 03:00 e le 04:00 di oggi, Sabato 22 Agosto. Il più pericoloso è stato quello di via Sbarre Inferiori, dove le fiamme hanno interessato un canneto lambendo un’abitazione in cui vivono famiglie con bambini, che si sono dovute dare alla fuga per mettersi in sicurezza e sono rimaste a lungo fuori casa finchè i Vigili del Fuoco non hanno terminato l’intervento di spegnimento delle fiamme, che hanno raggiunto il primo piano dei palazzi di fronte.

Sono stati momenti di panico per i residenti che si sono precipitati in strada a spostare le macchine parcheggiate vicino al rogo.

In via Loreto e sul viale Messina fiamme più ridotte, ma in un caso sono state appiccate ai rifiuti regolarmente depositato – e non raccolti da settimane – fuori dai portoni dove dovrebbero quotidianamente passare gli operai dell’Avr per la raccolta differenziata. Tutta la zona Sud è stata avvolta da una nube tossica carica di diossina.