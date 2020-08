Reggina, Toscano sul mercato: “stiamo cercando di costruire qualcosa di molto importante, abbiamo le idee chiare”

26 Agosto 2020 21:01

La Reggina si prepara per la ripresa del campionato. Nel frattempo arrivano indicazioni da parte dell’allenatore Mimmo Toscano

Tra bilanci e questioni di mercato. Appuntamento con Reggina Tv, presente come ospite l’allenatore Mimmo Toscano, sono arrivate indicazioni anche di calciomercato. “I ragazzi stanno lavorando molto bene, le difficoltà non sono mancate per recuperare qualche amichevole. Ci sono dei protocolli da rispettare, la struttura deve essere a norma, le difficoltà ci sono per tutte le squadre”. I tanti mesi di stop? “Possono essere un vantaggio, ma anche uno svantaggio. Ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili, non solo in campo. Non è mai mancato l’entusiasmo”.

IL MERCATO – “Stiamo cercando di costruire qualcosa di molto importante. Vogliamo alimentare la passione. Ancora è presto per fare un bilancio, il mercato è ancora bloccato. E’ difficile trovare il calciatore giusto, abbiamo una rosa consolidata e le idee chiare. Sono arrivati calciatori di livello come Menez, Lafferty e Crisetig, dovranno darci tanto anche fuori dal campo. Dobbiamo costruire qualcosa di solido, ci sono dei buoni presupposti”.