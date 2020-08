Reggina, nel mirino Calò del Genoa: è stato il “re degli assist” con la Juve Stabia

26 Agosto 2020 13:42

Giacomo Calò, centrocampista di proprietà del Genoa (in prestito alla Juve Stabia nell’ultima stagione), è finito nel mirino della Reggina

La Reggina è forte su Giacomo Calò, centrocampista di proprietà del Genoa. Come riporta ‘alfredopedulla.com’, dopo un’ottima stagione in prestito alla Juve Stabia, Calò ha attirato su di sé le attenzioni anche del Pordenone. Quattro reti e ben 14 assist, che lo hanno reso uno dei calciatori più appetiti, vista anche la giovane età (23 anni). Numeri importantissimi che lo hanno fatto diventare il re dei passaggi decisivi in Serie B e uno dei migliori a livello europeo. Il Genoa punta su di lui, ma non da subito. E infatti il centrocampista dovrebbe andare ancora una volta in prestito in Serie B, stavolta in una squadra più ambiziosa rispetto alle ‘Vespe’, retrocesse in C. Abile battitore di calci piazzati (punizioni e corner), sarebbe un rinforzo ideale per la mediana amaranto.