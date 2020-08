Reggina, sfuma un obiettivo: Daniele Donnarumma si accasa al Cittadella

27 Agosto 2020 13:35

Sfuma un obiettivo per la Reggina. Daniele Donnarumma, esterno del Monopoli seguito in passato da Taibi, si è accasato al Cittadella

Daniele Donnarumma, seguito a lungo dalla Reggina, si trasferisce al Cittadella. Nonostante gli interessi di squadre più prestigiose quali Bari, Catanzaro e Reggiana, l’ex esterno del Monopoli ha scelto di sposare il progetto dei veneti, capaci di centrare i playoff nelle ultime stagioni e di sfiorare addirittura la Serie A, perdendo solo la finale contro il Verona due anni fa. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal Monopoli.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.S. Cittadella 1973, per la cessione a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Donnarumma. L’esterno sinistro di Gragnano, in 3 stagioni con la maglia biancoverde, tra Campionato e Coppa Italia, ha totalizzato 92 presenze e 5 reti. La società ringrazia Daniele per la dedizione e la grande professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera”.