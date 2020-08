Reggina, la rosa completa e aggiornata: tra imminenti ufficialità e possibili cessioni, ecco il gruppo che affronterà la Serie B

31 Agosto 2020 13:28

L’attuale rosa della Reggina 2020/2021 a circa quattro settimane dell’inizio del campionato di Serie B: tra ufficialità, possibili acquisti e cessioni, gli uomini a disposizione di mister Toscano

L’inizio del campionato si avvicina sempre più e al centro sportivo Sant’Agata la Reggina continua la sua preparazione. I calciatori lavorano sotto gli occhi attenti del tecnico Domenico Toscano e stanno dando il massimo per farsi trovare pronti alla gara d’esordio. Tanto entusiasmo e voglia di far bene, soprattutto per i nuovi acquisti operati dal ds Massimo Taibi che hanno dato qualità al gruppo. I vari Menez, Lafferty e tra qualche giorno Rami sono colpi di grande livello e daranno continuità a quelli che sono i sogni e i progetti del Presidente Luca Gallo. Ovviamente la rosa non è ancora completa, il direttore sportivo infatti ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb che, in attesa delle ufficialità del difensore francese, di Delprato e di Charpentier, arriveranno almeno altri 2-3 rinforzi. Inoltre si dovrà operare molto sul fronte delle cessioni, dove diversi calciatori sono in attesa di trovare la loro prossima destinazione. Prima di fare le dovute valutazioni e capire quali saranno le prossime possibile mosse di calciomercato degli amaranto, ecco l’attuale elenco dei calciatori che fanno parte della rosa e dovranno affrontare il campionato di Serie B:

PORTIERI

Plizzari (prestito secco)

Guarna

Farroni

DIFENSORI

Stavropoulos

Loiacono

Rossi

Bertoncini

Gasparetto

Blondett

Marchi

Rami*

ESTERNI



Peli (in prestito secco)

Liotti

Rolando

Garufo

Rubin

CENTROCAMPISTI

Crisetig

Sounas

Bianchi

De Rose

Bellomo

Mastour

Rivas (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

De Francesco

Nielsen

Paolucci

Delprato*

ATTACCANTI

Lafferty

Menez

Denis

Reginaldo

Corazza

Doumbia

Sarao

Charpentier*

LEGENDA

In VERDE i calciatori Under 23

In ARANCIONE i nuovi acquisti

In ROSSO le possibili cessioni

Con asterisco (*) i calciatori in attesa di ufficialità

TOTALE: 32 calciatori tesserati (più 3 da ufficializzare)

Consultando la lista è possibile fare una disamina generale della situazione legata all’attuale rosa e ipotizzare quelle che saranno le possibili altre mosse della Reggina. Ad oggi il gruppo è composto da 32 elementi, viste le avvenute cessioni di Zibert e Baclet, più altri 3 acquisti da ufficializzare. Di questi 35 ben 8 sono giocatori Under 23 (compresi Delprato e Charpentier) che quindi, come ormai è chiaro da mesi, non vanno considerati nel numero massimo di 18 calciatori Over 23 imposto dalla Lega Serie B. Ciò significa dunque che la rosa attualmente possiede 9 elementi in esubero: come specificato dal colore rosso nella lista in alto, tre per ogni ruolo sono ormai fuori dal progetto tecnico. Molti di loro hanno già ricevuto una serie di offerte concrete, la società e i diretti interessati stanno valutando le proposte, e così, se le nove cessioni dovessero concretizzarsi, la lista si assottiglierebbe raggiungendo la quota massima di 18 elementi Over 23. In caso di mancato trasferimento di anche uno di questi calciatori, la Reggina sarebbe costretta a lasciare qualcuno fuori rosa.

Allo stato attuale delle cose, come anche confermato da Taibi, da questa sessione di calciomercato si attende ancora l’arrivo di un esterno, di un centrocampista e di un attaccante. Considerando la cessione di Rubin, sono già presenti a disposizione 4 esterni, mentre il nome forte in entrata è quello di Di Chiara. Il terzino del Perugia diventerebbe il titolare a sinistra, dando supporto a Liotti, con Rolando favorito a destra su Garufo e Peli. L’ex Sampdoria è in questo ruolo il vero ago della bilancia in grado di regalare soluzioni alternative al tecnico Toscano potendo tranquillamente ricoprire entrambe le fasce.

A centrocampo poi con il nuovo arrivo di Crisetig, il reparto è composto da De Rose e Delprato come mediani, da Bianchi e Sounas come mezzali. L’atalantino infatti nasce come centrocampista di rottura davanti alla difesa, ma rappresenta un vero e proprio jolly perché all’occorrenza può essere arretrato sulla linea dei centrali. Facendo questo ragionamento, è chiaro dunque che il direttore Taibi sta lavorando per l’acquisto di una mezzala. Negli ultimi giorni è tuonato il nome dell’esperto Kuzmanovic, ma alcuni problemi fisici avrebbero aumentato i dubbi e frenato l’interesse della Reggina. E’ però quella la tipologia di calciatore su cui la società amaranto concentrerà le proprie ricerche in queste ultime settimane estive.

Spostando l’attenzione sul reparto offensivo, altro importante ragionamento si può fare sulla trequarti, dove è da inserire Rivas con Bellomo e Mastour. Insieme al campione francese Menez, è molto folta la concorrenza per un posto da titolare dietro le punte Denis, Lafferty, Charpentier e Reginaldo. In bilico la posizione del brasiliano, visto che Taibi sta appunto cercando anche un attaccante. Il possibile arrivo di un nuovo bomber (tra le varie ipotesi si è fatto il nome di Falcinelli), aprirebbe per l’ex Siena la strada di un addio. Facendo queste considerazioni, è quindi abbastanza delineato il quadro generale della situazione. Con questi tre eventuali nuovi acquisti, e ovviamente con la realizzazione di tutte le cessioni, si potrebbe dichiarare conclusa la campagna estiva della Reggina.