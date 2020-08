Reggina, day 11: il riepilogo della seduta odierna

3 Agosto 2020 19:36

La Reggina prosegue la sua preparazione al Sant’Agata in vista della nuova stagione: il riepilogo dell’undicesimo giorno di ritiro

Undicesimo giorno di lavoro per la Reggina, che al Sant’Agata sta continuando a preparare la nuova stagione. Anche oggi doppia seduta. La squadra, recita la nota ufficiale della società, “questa mattina si è ritrovata in palestra, effettuando di esercizi di attivazione muscolare. Nella seconda parte della sessione i calciatori si sono trasferiti sul campo numero uno dove è stato svolto del lavoro aerobico. Pomeriggio all’insegna del pallone, con allenamenti a tema e partitella finale a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una doppia sessione”.