Reggina, day 18. Il riepilogo odierno dal ritiro: ultima doppia seduta della settimana

12 Agosto 2020 19:21

Il riepilogo completo del diciottesimo giorno di ritiro della Reggina: il resoconto della doppia seduta odierna al Sant’Agata

“Ultima doppia seduta della settimana per i calciatori amaranto. In mattinata la squadra ha svolto esercizi in palestra e lavoro aerobico sul campo. Nel pomeriggio mister Toscano e il suo staff hanno predisposto l’attività sul rettangolo di gioco, dividendo il collettivo in due gruppi. Nel finale è andata in scena la classica partitella a campo ridotto. La squadra si ritroverà domani mattina per l’ultima sessione antecedente al rompete le righe. I calciatori si ritroveranno al Centro Sportivo Sant’Agata nella giornata di lunedì 17 agosto“.