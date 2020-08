Reggina, entro 4-5 giorni la risposta di Rami: l’offerta degli amaranto

24 Agosto 2020 12:14

Adil Rami darà una risposta alla Reggina nel giro di 4-5 giorni. La proposta amaranto è importante e il difensore francese sarebbe un rinforzo di lusso

La Reggina attende una risposta da Adil Rami a stretto giro di posta. La trattativa con il francese è nato sottotraccia qualche settimana fa ed è stata confermata dalle parole del presidente Gallo. Come riporta ‘alfredopedullà.com’ gli amaranto contano di avere una risposta positiva entro quattro o cinque giorni. L’offerta è importante: un biennale per quello che potrebbe essere un rinforzi di grande esperienza e spessore (un Mondiale e un’Europa League tra le altre cose). In amaranto ritroverebbe Menez e Mastour, incrociati ai tempi del Milan. Qualche giorno e si saprà, altrimenti la Reggina virerà su altri obiettivi.