Reggina, per il raduno di ‘Operazione Nostalgia’ annunciati altri due importanti ex [FOTO]

29 Agosto 2020 15:51

L’evento ‘Operazione Nostalgia’ organizzato allo Stadio Granillo è stato annullato per il Coronavirus. L’intenzione è riprovarci nella prossima stagione

L’emergenza Coronavirus ha portato al rinvio di un appuntamento molto importante per la città di Reggio Calabria dal punto di vista sportivo. E’ stato annullato l’evento organizzato da ‘Operazione Nostalgia’, fissato inizialmente per il mese di giugno, è stato posticipato con l’inizio della pandemia. E’ sfumata l’occasione di ammirare sul campo del Granillo calciatori ed ex di un certo calibro, anche con un passato in amaranto. La macchina è già partita per provare a realizzare l’avvenimento nella prossima stagione. Annunciati altri due ex: si tratta di Kallon e Amoruso. Ecco il post pubblicato sulla pagina Facebook.