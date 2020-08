Reggina, priorità alle cessioni. Taibi: “qualcuno pensa di andare al Real Madrid”. Poi su Rami e Balotelli…

31 Agosto 2020 10:48

Reggina, gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato. Il ds Taibi ha chiuso il colpo Rami, adesso si concentrerà sulle cessioni. E su Balotelli “solo una bufala”

E’ entrata nel vivo il calciomercato della Reggina. Il ds Massimo Taibi è riuscito a concludere un altro grande colpo di livello internazionale, come detto nelle ultime ore Adil Rami è atteso per le visite mediche. “E’ un calciatore che nonostante i suoi 34 anni può ancora fare la differenza, altrimenti non l’avremmo preso – ha affermato il direttore amaranto – . Questo arrivo conferma il nostro modo di operare attraverso intuizioni e strategie, grazie al presidente Luca Gallo siamo una società ambiziosa e ci tengo a sottolineare che ogni investimento è fatto in maniera precisa e studiata”. Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, Taibi ha poi nuovamente smontato tutte le voci che circolavano in questi giorni sul possibile interessamento della Reggina per Balotelli: “è solo una bufala. Non abbiamo pensato mai a lui, ha un ingaggio inaccessibile per noi. Il mondo amaranto si aspetta un altro acquisto e può anche essere un’interpretazione giusta, l’importante è non pensare che si andrà incontro a spese folli”. Una battuta anche su Di Chiara: “presto incontrerò il Perugia, ma sulla corsia di sinistra ho altre soluzioni”.

Importante capitolo poi quello relativo alle cessioni. Il direttore sportivo infatti adesso ha necessità di sfoltire la rosa e si concentrerà totalmente sulle operazioni in uscita. Già ai nostri microfoni, Taibi aveva spiegato che i calciatori in uscita hanno tutti richieste importanti e devono soltanto scegliere la loro prossima destinazione: “qualcuno pensa di andare al Real Madrid, ma il Real Madrid non arriverà ed alla fine le società interessate si allontaneranno. La Reggina non avrebbe problemi a lasciare qualcuno fuori lista. Corazza? E’ un ragazzo meraviglioso, ma con gli arrivi di Menez, Lafferty e Charpentier la sua cessione era inevitabile. Le richieste non mancano”.