Reggina, ecco la prima amichevole: c’è il Benevento. Tutti i dettagli dell’incontro

18 Agosto 2020 22:21

Amichevole interessante per la Reggina, il club amaranto affronterà il Benevento il 12 settembre, test difficile contro una squadra di Serie A

Cresce sempre di più l’attesa per il nuovo campionato di Serie B. La Reggina, fresca di promozione, ha intenzione di confermarsi anche nel difficile campionato cadetto, la dirigenza sta lavorando senza sosta per costruire una squadra in grado di occupare le zone alte della classifica. La squadra continua la preparazione agli ordini di mister Toscano, l’allenatore sembra avere già le idee chiare in attesa di nuovi acquisti.

Nel frattempo è stata definita la prima amichevole. Come ufficializzato dal Benevento, la Reggina dovrà vedersela con la squadra di Pippo Inzaghi, l’appuntamento è fissato per il 12 settembre alle 19.00 allo stadio Vigorito. Gli uomini di Toscano incontreranno Nicolas Viola e Insigne, due ex amaranto.