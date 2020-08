Reggina, per Plizzari manca ancora l’ufficialità: ma è solo questione di giorni, la situazione

12 Agosto 2020 12:34

Reggina, l’avventura in amaranto di Plizzari non è ancora ufficialmente cominciata

L’arrivo in aeroporto, poi subito lo spostamento al centro sportivo Sant’Agata per le visite mediche di rito. L’estremo difensore Alessandro Plizzari è sbarcato due giorni fa in riva allo Stretto, ha portato con sé grande entusiasmo per la sua nuova esperienza in Calabria. La Reggina sarà la sua nuova squadra, firmerà nelle prossime ore il prestito secco che lo legherà al club per la stagione 2020/21. Come riferito dal responsabile della comunicazione Giuseppe Praticò ai microfoni della Tv ufficiale amaranto, l’ufficialità non è ancora arrivata, ma si tratta solo di una questione di giorni. Il portiere classe 2000 è stato sottoposto al test del tampone, il cui esito si è rivelato negativo. Ha potuto quindi unirsi al gruppo per iniziare gli allenamenti: il primo ieri pomeriggio, il secondo nella mattinata di oggi, ovviamente con il consenso sia del Milan che del Livorno. L’attesa dunque sta per terminare, Plizzari può considerarsi il terzo acquisto di questo calciomercato per la Reggina.