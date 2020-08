Reggina in B, Viola: “promozione che sento un po’ mia…”

15 Agosto 2020 10:56

Reggina, Alessio Viola esprime tutta la sua felicità per la promozione in Serie B degli amaranto

I problemi fisici sono stati superati, adesso l’unico obiettivo è tornare in campo per dimostrare il proprio valore. Alessio Viola, ex attaccante della Reggina e attualmente svincolato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoC per analizzare la promozione in Serie B degli amaranto. “Me l’aspettavo e sono molto felice per i miei ex compagni – ha esordito il centravanti di Oppido Mamertina – . La Reggina meritava di tornare in palcoscenici alti, mi dispiace solo non aver partecipato a questo percorso insieme a loro, ma è come se l’avessi fatto”. Un obiettivo prefissato ad inizio stagione dal patron Luca Gallo e ottenuto grazie ad un’importante programmazione: “il merito va diviso in parti uguali tra il presidente e il ds Massimo Taibi, il cui grande operato è sotto gli occhi di tutti; poi i giocatori e i tifosi che li hanno spinti a vincere quasi tutte le partite”.

La compagine calabrese il prossimo anno troverà il Monza, altra squadra in cui ha militato in passato Alessio Viola e promossa dalla Lega Pro: “anche il Monza ce l’ho nel cuore – ha spiegato – , ho giocato lì tanti anni fa ed è una piazza bellissima. La presidenza Berlusconi ha avuto un grande impatto e grande merito in questa promozione”. Infine una battuta sul futuro: “Sono prontissimo, sto aspettando una chiamata importante. Mi voglio rimettere in gioco alla grande visto che mi è mancato il campo, ma sono pronto a riprendermelo”.