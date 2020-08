Reggina, Gallo e Menez a ‘La Domenica Sportiva’: “Non faremo le comparse”

24 Agosto 2020 13:49

Nel corso della trasmissione ‘La Domenica Sportiva – Estate’ su Rai 2 è andata in onda una doppia intervista a Jerémy Menez e Luca Gallo

Reggina protagonista su Rai 2: nel corso de ‘La Domenica Sportiva – Estate’ è andata in onda una doppia intervista a Jerémy Menez e al presidente Luca Gallo. Il francese ha messo subito le cose in chiaro, con poche battute: “Non sono venuto qui in vacanza, altrimenti avrei smesso di giocare”. Poi è toccato al numero uno amaranto, che non ha nascosto l’ambizione: “Ho comprato Jérémy alla Reggina perchè è un grande giocatore. La mentalità è quella di iniziare un campionato per vincere. Non giocheremo mai per fare le comparse“.