Reggina, tra scherzi e sorrisi: la squadra festeggia il compleanno di mister Toscano [FOTO E VIDEO]

5 Agosto 2020 10:30

La squadra si è riunita in una nota pizzeria di Reggio Calabria per festeggiare il compleanno di mister Toscano: l’allenatore della Reggina ha compiuto 49 anni

Serata di festa in casa Reggina. Ieri gli amaranto hanno infatti onorato il compleanno dell’allenatore Mimmo Toscano, riunendosi a cena in un noto locale poco fuori dal centro città. Presente tutta la squadra e lo staff tecnico con i più stretti collaboratori del mister. Tra questi anche il vice Michele Napoli, che sui social ha pubblicato foto e video a testimonianza della divertente serata trascorsa dalla squadra. Tanti scherzi e ovviamente tanti sorrisi dopo oltre dieci giorni di fatiche al Sant’Agata per la parte iniziale del ritiro estivo. Di seguito il link per vedere il filmato della festa.