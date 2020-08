Reggina, fatta per Rami: visite mediche prossima settimana [DETTAGLI]

28 Agosto 2020 22:23

La Reggina ha chiuso per Adil Rami. Dopo una lunga trattativa, l’affare è in dirittura d’arrivo, con il calciatore atteso in Italia a breve

Adil Rami ha detto sì alla Reggina. Una risposta che gli amaranto hanno atteso per quasi due mesi (Taibi ha confermato una trattativa nata già il 2 luglio), ma che finalmente è arrivata ed è positiva. Risposta che, come preannunciato dal ds amaranto, era attesa entro fine settimana. Come appurato dalla redazione di ‘StrettoWeb’, il difensore francese classe 1985 ha accettato il contratto biennale offerto dagli amaranto ed andrà ad arricchire il bagaglio tecnico e soprattutto di esperienza nella rosa di Mimmo Toscano. Un’altra trattativa nata nell’ombra, come quelle che hanno portato ai grandi nomi internazionali (Menez, Lafferty) e che certamente non sarà l’ultima di questa sessione, perché come ammesso dal ds Taibi “per i profili esperti c’è sempre tempo”. Ora si lavorerà soprattutto sulle cessioni, visto che è necessario sfoltire la rosa per poter inserire innesti di qualità e quantità, il giusto mix tra giovani ed esperti per poter ambire ad un ruolo da assoluta protagonista nella prossima Serie B. Rami dovrebbe arrivare in Italia ad inizio della prossima settimana per effettuare le visite mediche di rito, per poi unirsi ai nuovi compagni.