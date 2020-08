Reggina, Falsini: “I miei obiettivi per la Primavera”. Poi i ricordi del passato: “Bergamo e gli improperi degli attaccanti”

4 Agosto 2020 22:20

Il nuovo allenatore della Primavera della Reggina, Gianluca Falsini, è stato ospite dei canali ufficiali del club, parlando di presente e passato

Freschezza, mentalità, idee chiare. In attesa dei giudizi del campo, sembra azzeccata la scelta della Reggina di optare per Gianluca Falsini come tecnico della Primavera. L’ex esterno amaranto, tornato in riva allo Stretto a distanza di più di 15 anni, è stato ospite di ‘La Giovane Reggina‘, sui canali ufficiali del club, parlando dei programmi della selezione che andrà ad allenare, delle sue idee e anche di qualche aneddoto del passato, quando da calciatore arava la fascia del Granillo.

GLI IMPROPERI DEGLI ATTACCANTI – “Cozza, Bonazzoli, tutti gli attaccanti mi mandavano improperi per i miei numerosi dribbling. Non crossavo mai? E’ vero, mi piaceva saltare l’avversario, provavo sempre a sfidarlo, ero un terzino offensivo. L’unico a non arrabbiarsi era David Di Michele, perché lui era un po’ come me, provava sempre il dribbling”.

L’IMPRESA DI BERGAMO – “Il gol dell’1 a 1 di Bergamo parte da me? Sì, tra l’altro in quell’occasione sono anche scivolato. C’era stato il diluvio la sera prima e il campo era rimasto duro il pomeriggio successivo. Fui costretto ad adattarmi con dei tacchetti bassi perché non potevo cambiarli”.

MODULO – “Il mio modulo preferito? Quello che esalta al meglio le caratteristiche dei miei ragazzi. Ad Empoli ne ho usato uno, a Roma un altro. Non ne prediligo uno in particolare”.

LA PAZIENZA – “Accanto alla parola ‘settore giovanile’ bisognerebbe inserire ‘pazienza’, ma nel calcio attuale ce n’è sempre meno. L’obiettivo è di far tornare il settore giovanile ai fasti di un tempo e di essere il fiore all’occhiello non di Reggio ma di tutta la Calabria. Ma serve un po’ di tempo. Vogliamo che si riformino i vari Cozza, Perrotta, Missiroli, Ceravolo e compagnia. Bisogna salvaguardare il ragazzo, l’integrità fisica, la cura dell’alimentazione. Non possiamo mandare un ragazzino alla mercé dei più grandi, ma il talento non ha età e ci possono essere Under già pronti per la Primavera. Anzi, secondo me ce n’è già qualcuno, però sempre con calma e le dovute cautele. Passo passo”.

GLI ERRORI IN ITALIA – “Non tutte le società pensano che un allenatore delle giovanili sia così importante per la crescita di un ragazzo ed è questo il motivo perché c’è penuria di giovani in Italia. Ora sta iniziando ad uscire qualcosa, coi vari Chiesa, Tonali, Zaniolo, Sensi, Barella, ma non è comunque ancora ciò che accadeva 20-30 anni fa. Io cerco sempre di imporre le mie idee, ma guardo anche a chi è più bravo di me in questo ruolo. Se guardiamo Ajax e Barcellona, ad esempio, ci rendiamo conto del fatto che abbiano sempre gli stessi istruttori da anni ed è così che si segue un certo tipo di percorso. Vedo poi società che ogni anno cambiano allenatori, staff, responsabili dei settori giovanili e in questo modo non c’è crescita”.

LA SPINTA DEL GRANILLO – “Quando giocavamo a Reggio e quando giocavamo fuori c’era una differenza importante. Al Granillo c’era una spinta assurda. Io mi sono divertito a giocare qui”.

IL PRESIDENTE GALLO – “Ho conosciuto una persona con grande energia ed ambizione. Poi gli acquisti che ha fatto per la prima squadra parlano da soli. Vuole far gioire la gente di Reggio, far provare delle emozioni che io ho già provato qui come calciatore. Un solo consiglio mi permetto di dargli: che non si spazientisca”.

LE PORTE CHIUSE – “Ero a Catania quando è morto Raciti. Giocammo i successivi due mesi a porte chiuse e fu bruttissimo. Gli spettatori non possono mancare perché chi gioca vuole offrire un’emozione alle persone. Posso capire i calciatori che hanno giocato senza pubblico l’ultimo mese e mezzo”.