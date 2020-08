Reggina, doppio annuncio di mercato di Taibi: “lunedì arriverà Peli, in settimana altri due”

13 Agosto 2020 21:53

Interessanti indicazioni del direttore sportivo Massimo Taibi sul calciomercato della Reggina, sono arrivati anche alcuni annunci

La Reggina è una delle squadre più attive sul fronte calciomercato, l’intenzione del club amaranto è quella di completare la rosa al più presto possibile. Massimo Taibi sta lavorando in entrata ed uscita, il direttore sportivo ha fornito interessanti indicazioni durante la trasmissione Vai Reggina.

“Non mi fermo mai, è il nostro lavoro. Ci stiamo muovendo in anticipo. Abbiamo già chiuso alcune trattative come Menez, Lafferty, Rivas, Plizzari, lunedì arriverà Peli, in settimana altri due. Sto trattando le cessioni che sono sempre più difficili, alcuni non vogliono andare via da Reggio, altri stanno prendendo tempo. Abbiamo ricevuto tante richieste e stiamo trattando, potrebbe esserci qualche cessione in settimana. Oggi è difficile fare mercato, la pandemia ha tagliato le gambe. La Serie B deve ancora finire, la Serie A è finita da poco, il mercato inizierà a muoversi tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Noi e il Monza abbiamo avuto l’occasione di muoverci in anticipo. Devo riuscire a trovare gli uomini giusti per questa rosa.

“Crisetig? Siamo interessati, a breve potrebbe sbloccarsi la situazione, dobbiamo aspettare prima deve liberarsi dal Mirandes, sono fiducioso. Stiamo creando una squadra in grado di dare fastidio alle prime, altre partono in vantaggio, dobbiamo essere dalla parte sinistra della classifica. Con Toscano ci confrontiamo ogni giorno sui nomi idonei per la Reggina. Charpentier? Ha fatto le visite con il Genoa, è molto ambito. Siamo in vantaggio, aspetto notizie, ho l’accordo con il procuratore e con il Genoa, dobbiamo aspettare qualche giorno per gli sviluppi”.