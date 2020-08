Reggina, domenica il conferimento della Cittadinanza Onoraria al presidente Luca Gallo

22 Agosto 2020 10:56

Domenica 23 agosto si terrà la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria al presidente della Reggina Luca Gallo

In poco tempo il presidente Luca Gallo ha conquistato la città di Reggio Calabria. In primo luogo è riuscito a salvare un club che era praticamente fallito, poi ha riportato entusiasmo ed infine i risultati. Alla prima vera stagione da presidente della Reggina ha ottenuto la Serie B, una categoria che può rappresentare un punto di partenza verso nuovi successi. Il club sta lavorando per costruire una squadra in grado di lottare per le zone alte e provare a conquistare un’altra promozione. Nei mesi scorsi era stato comunicato il conferimento della Cittadinanza Onoraria nei confronti del numero uno amaranto, domani 23 agosto si terrà la cerimonia. “Domenica 23 agosto 2020 alle ore 18.00 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alla presenza del Sindaco della Città Giuseppe Falcomatà, si terrà la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Dott. Luca Gallo”.