28 Agosto 2020 13:49

Ultimo giorno di allenamento della settimana per la Reggina, il club amaranto si ritroverà nella giornata di lunedì

Altro allenamento per la Reggina, la squadra di Mimmo Toscano non si ferma in vista della prossima stagione di Serie B.

“Dopo l’allenamento mattutino che ha visto la squadra impegnata sul campo numero uno, mister Toscano ha concesso tre giorni di riposo. Il gruppo si ritroverà presso il centro sportivo Sant’Agata nella giornata di martedì 1 settembre”.