Reggina, day 29: ancora esercitazioni tattiche nel pomeriggio

27 Agosto 2020 19:51

La Reggina continua la preparazione in vista della prossima stagione, gli ultimi aggiornamenti sul nuovo campionato

Altro giorno di preparazione per la Reggina, la squadra di Mimmo Toscano non si ferma in vista dell’inizio della prossima stagione.

“Ultima doppia seduta della settimana. La squadra nella mattinata di oggi ha svolto esercizi a tema con la palla, concludendo la seduta con una partitella a tutto campo prima e ridotto poi. Nel pomeriggio, invece, la squadra ha effettuato un torello che ha coinvolto tutti gli effettivi a disposizione di mister Toscano. Il gruppo ha poi eseguito delle esercitazioni tattiche. Per la giornata di domani è prevista una seduta di allenamento mattutina”.