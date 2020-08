26 Agosto 2020 12:21

Seduta di allenamento mattutina per la Reggina, ritrovatasi al Sant’Agata per svolgere test atletici. Garufo in gruppo dopo l’esito del tampone

Seduta di allenamento mattutino per la Reggina. De Rose e compagni si sono ritrovati al Sant’Agata e, dopo l’attivazione muscolare effettuata in palestra, la squadra si è spostata sul campo numero 2 dove ha svolto test atletici. L’allenamento è terminato con addominali e posture. Dopo aver ricevuto l’esito del tampone, Desiderio Garufo si è unito al gruppo svolgendo lavoro in palestra. Pomeriggio libero per il gruppo amaranto che si ritroverà al Centro Sportivo domani mattina.