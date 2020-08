25 Agosto 2020 19:09

Doppia seduta di allenamento per la Reggina al centro sportivo Sant’Agata. La squadra ha, come consuetudine, diviso la mattinata tra campo e palestra, con esercizi di natura fisica e con il pallone. Nel pomeriggio, invece, la squadra ha sostenuto l’intera seduta sul campo numero due, con esercitazioni tattiche e una partitella a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina.