Reggina, day 26: lavoro tecnico nel pomeriggio, poi partitella a campo ridotto

24 Agosto 2020 19:58

Continua la preparazione in casa Reggina, ecco il report dell’allenamento di oggi della squadra di Mimmo Toscano

La Reggina non si ferma, la squadra di Mimmo Toscano prepara l’inizio del prossimo campionato di Serie B: 36 ore dopo si torna in campo. La squadra si è ritrovata nella mattinata di oggi presso il centro sportivo Sant’Agata. Lavoro di forza in palestra e sul campo per i calciatori, sotto lo sguardo attento di mister Toscano e del suo staff. La sessione si è conclusa con esercizi con il pallone. Nel pomeriggio il gruppo ha svolto un lavoro prettamente tecnico, prima della classica partitella a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta di allenamento.