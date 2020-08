21 Agosto 2020 19:48

Doppia seduta di allenamento per la Reggina. Mattinata tra palestra e campo, pomeriggio dedicato agli esercizi con la palla

Doppia sessione di allenamento per la Reggina. La squadra si è ritrovata sul campo numero 2 e, in mattinata, ha svolto una prima parte in palestra, prima di spostarsi sul rettangolo di gioco. Qui mister Toscano e il suo staff hanno predisposto attività atletica ed esercizi con il pallone. Nel pomeriggio i calciatori hanno dato seguito al lavoro con palla sul campo. La seduta si è conclusa con una partitella. Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina.