Reggina, day 21: esercizi con la palla e lavoro aerobico per la squadra di Toscano

18 Agosto 2020 18:49

Non si ferma la Reggina, il club amaranto continua la preparazione per la prossima stagione. Il report di giornata

La Reggina non si ferma, tutti agli ordini di Mimmo Toscano per preparare il prossimo campionato. Martedì di doppia seduta di allenamento per la squadra. In mattinata i calciatori hanno svolto attivazione muscolare in palestra. Sul campo, poi, mister Toscano e il suo staff hanno previsto degli esercizi con la palla e un corposo lavoro aerobico. Nella sessione pomeridiana il gruppo ha effettuato attività con la palla e una partitella finale a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta.