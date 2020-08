Reggina, day 20: allenamento dopo la pausa concessa da Toscano per gli amaranto

17 Agosto 2020 20:07

Ventesimo giorno di allenamento per i calciatori della Reggina, che si sono ritrovati al Sant’Agata dopo la vacanza concessa dal club

Dopo i giorni di vacanza accordati dal club, i calciatori della Reggina si sono ritrovati quest’oggi presso il centro sportivo Sant’Agata per riprendere la preparazione in vista dell’inizio di campionato: una sola seduta di allenamento per la squadra di Toscano. Nel pomeriggio i giocatori hanno effettuato lavoro di possesso palla. Mister Toscano e lo staff tecnico hanno poi deciso di dividere i giocatori in due gruppi per svolgere un’attività di natura aerobica. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto.