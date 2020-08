Reggina, day 19. Ultimo giorno di allenamento per gli amaranto: Toscano concede alla squadra qualche giorno di vacanza

13 Agosto 2020 11:06

Reggina, day 19. Il report dell’allenamento del 13 agosto: ultimo giorno di lavori al Sant’Agata per questa settimana, concesso qualche giorno di riposo per la squadra

E’ terminata con largo anticipo la giornata di lavoro per la Reggina, la squadra adesso è attesa da qualche giorno di vacanza in vista della settimana di Ferragosto. Il tecnico Mimmo Toscano ha scelto di premiare i suoi ragazzi, che ormai da qualche giorno danno il massimo al centro sportivo Sant’Agata per svolgere il ritiro estivo e cercare di farsi trovare pronti atleticamente per l’esordio nel campionato di Serie B. Di seguito il report completo della seduta giornaliera: “Allenamento mattutino per la compagine amaranto. La squadra ha svolto la prima parte in palestra per poi trasferirsi sul campo numero uno dove è stato effettuato lavoro aerobico ed esercitazioni a tema con la palla. Nel finale il mister ha dato vita ad una partita a tutto campo. La squadra si ritroverà al Centro Sportivo Sant’Agata nella giornata di lunedì 17 agosto per la ripresa delle attività”.