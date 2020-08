Reggina, day 17: lavoro aerobico e con la palla nell’allenamento di oggi

11 Agosto 2020 20:10

Ancora un’intensa giornata di allenamento per i calciatori della Reggina. Lavoro aerobico nella prima parte, con la palla nella seconda

Continua la preparazione della Reggina in vista della prossima stagione: doppia seduta di allenamento anche in questo martedì 11 agosto. In mattinata la squadra ha svolto una prima parte di lavoro in palestra, prima di trasferirsi sul campo numero uno. Il gruppo ha quindi effettuato una dispendiosa attività aerobica, concludendo la sessione con il consueto scarico.

Nel pomeriggio, invece, la seduta è stata caratterizzata dal lavoro con la palla. Nel finale mister Toscano e il suo staff hanno diviso i calciatori in due squadre, dando vita ad una partitella a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una doppia sessione di allenamento.