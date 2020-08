Reggina, day 16: prima esercizi aerobici, poi situazioni tattiche

10 Agosto 2020 19:07

Ecco il consueto report in casa Reggina, la squadra di Toscano continua la preparazione per la prossima stagione

La Reggina non si ferma un attimo, continua la preparazione per l’inizio della prossima stagione. Il weekend è finito, si torna a faticare. La squadra si è ritrovata stamane in palestra, dove all’attivazione muscolare ha fatto seguito un dispendioso lavoro fisico. La seduta si è conclusa sul campo, con la squadra impegnata nei consueti esercizi aerobici. Nel pomeriggio, invece, i calciatori sono stati divisi in due gruppi, provando più volte diverse situazioni con la palla. Nel finale il mister ha dato vita ad una partita a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una doppia sessione di allenamento.