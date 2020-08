Reggina, day 14: esercizi di natura tecnica nel pomeriggio [FOTO]

6 Agosto 2020 19:31

E’ stato pubblicato il consueto report della Reggina. La squadra di Mimmo Toscano continua la preparazione per l’inizio della prossima stagione

Non si ferma la preparazione della Reggina, il club amaranto continua il lavoro al Sant’Agata in vista dell’inizio della prossima stagione. “Doppia seduta in questa quattordicesima giornata di lavoro. In mattinata la squadra ha svolto la prima parte in palestra con esercizi improntati sulla tenuta fisica. Successivamente i calciatori si sono trasferiti sul campo numero uno, dove al lavoro di forza ha fatto seguito quello con la palla. Nel pomeriggio il gruppo si è ritrovato sul rettangolo verde e, sotto le direttive di mister Toscano e del suo staff, hanno effettuato degli esercizi di natura tecnica. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta di allenamento”.