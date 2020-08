Reggina, day 13: squadra divisa in tre gruppi [FOTO]

5 Agosto 2020 19:27

La Reggina lavora senza sosta per l’inizio della prossima stagione. Il report della seduta odierna, squadra divisa in tre gruppi

Non si ferma la Reggina, il club amaranto continua la preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B. La dirigenza è al lavoro sul fronte calciomercato, il mister Toscano sta studiando le soluzioni migliori con gli uomini a disposizione, in attesa di nuovi colpi. “Tredicesimo giorno di lavoro caratterizzato da un’unica seduta sul campo. La squadra è stata divisa in tre gruppi, alternando esercizi con la palla al lavoro aerobico. Per la giornata di domani è prevista una doppia sessione di allenamento”.