Reggina, day 12: prima seduta di allenamento insieme alla squadra per Lafferty

4 Agosto 2020 19:54

Dodicesimo giorno di allenamento per la Reggina. Prima seduta insieme ai compagni per l’attaccante nord-irlandese Kyle Lafferty

Prosegue a ritmi sostenuti la preparazione della Reggina: dodicesimo giorno di allenamento presso il centro sportivo Sant’Agata per gli amaranto. Mister Toscano ed il suo staff hanno programmato una doppia seduta. Reginaldo, dopo l’esito negativo del quinto tampone, ha svolto, come da protocollo sanitario, le sessioni sul campo numero due. Si è unito alla squadra, invece, Kyle Lafferty. Stamane il gruppo ha effettuato del lavoro prettamente fisico, tra palestra e attività aerobica. Nel pomeriggio, invece, ad una prima parte di attivazione muscolare è seguita una corposa seduta con la palla, con la squadra divisa in tre gruppi. La giornata si è conclusa con la classica partitella a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista un’unica sessione pomeridiana.