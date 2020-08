Reggina, D’Amico (proc. Corazza) a StrettoWeb: “Simone non ha detto no al Palermo e non è vicino al Modena”

3 Agosto 2020 18:01

Calciomercato Reggina – Ai microfoni di StrettoWeb, il procuratore di Simone Corazza, Andrea D’Amico, ha parlato delle due pretendenti di “Joker”

“Corazza non ha detto no al Palermo e non è vicino al Modena. Bisogna aspettare il mercato, è in evoluzione”. Poche parole, ma abbastanza chiare e precise. Ad affermarle, in esclusiva ai nostri microfoni, è il procuratore di Simone Corazza, Andrea D’Amico. Non c’è dunque alcuna stretta finale per “Joker” alla compagine emiliana. Nelle ultime ore, infatti, si era fatta avanti con insistenza la voce secondo cui l’attaccante della Reggina avesse scelto la destinazione modenese rifiutando invece quella siciliana, tra le due pretendenti maggiori ad accaparrarsi il calciatore che quest’anno ha fatto sognare la Curva Sud.

Nessuna scelta, quindi, ancora, a patto che effettivamente possa ricadere su una di queste due squadre o a patto che effettivamente Corazza possa andare via da Reggio Calabria. Al momento è uno dei maggiori indiziati alla cessione, anche per le numerose richieste ricevute, ma – come confermato anche dal suo agente – il mercato è in evoluzione. Sempre.