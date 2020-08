Reggina, la prossima settimana possibile prima amichevole: sgambata con il Crotone

31 Agosto 2020 22:30

La prima amichevole della Reggina in preparazione alla nuova stagione dovrebbe tenersi la settimana prossima: l’avversario è il Crotone

La Reggina prepara ormai da settimane, nel ritiro del Sant’Agata, l’inizio della prossima stagione. C’è voglia di tornare in campo dopo l’ultima volta, ormai più di 5 mesi fa. La promozione in B raggiunta e un mercato importante, fatto di grandi firme, ha alimentato ancor di più l’entusiasmo che si respira in città in vista dell’inizio del torneo, previsto per il 26 settembre. Ad oggi però gli amaranto non hanno avuto la possibilità di confrontarsi con nessun’altra squadra, neanche rappresentative locali, per via delle norme anti-covid. Lo avrebbero fatto per, ovviamente, testare la tenuta fisica dopo settimane di raduno e a qualche settimana dalla ripresa.

Il mese di settembre potrebbe però dare indicazioni importanti in tal senso. All’amichevole già ufficializzata con il Benevento, prevista per il 12 (al momento confermata) ce ne dovrebbe essere una per la settimana precedente, cioè la prossima. Altra neopromossa per gli amaranto, il Crotone. Mercoledì 5 i ragazzi di Toscano dovrebbero confrontarsi con i pitagorici, in un derby amichevole tutto calabrese. La sgambata non si terrà a Reggio.