Reggina, Crisetig ha superato le visite mediche: un ultimo dettaglio prima della firma

18 Agosto 2020 11:48

Salvo clamorose sorprese Lorenzo Crisetig sarà un nuovo calciatore della Reggina: negativo anche l’esito del tampone a cui si è sottoposto nella giornata di ieri

Sempre meno ostacoli ci sono tra la Reggina e Lorenzo Crisetig, il matrimonio “S’ha da fare!”. Il centrocampista ex Inter ha superato le visite mediche ed è risultato negativo anche il tampone a cui ieri è stato sottoposto dal medico sociale Pasquale Favasuli. Adesso manca soltanto la firma sul contratto, poi si potrà aggregare al gruppo allenato da mister Mimmo Toscano per iniziare anche lui la preparazione atletica in vista del campionato di Serie B 2020/2021. Come spiegato da Giuseppe Praticò, responsabile della comunicazione amaranto, intervenuto ai microfoni della trasmissione Buongiorno Reggina, per l’ufficialità si sta aspettando solamente l’ok del ds Massimo Taibi e il via libera del segretario generale Salvatore Conti per la deposizione dei documenti. La situazione si sbloccherà nelle prossime ore, ma Crisetig è già considerato un nuovo rinforzo di questo calciomercato estivo.