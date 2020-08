Reggina, grande attesa per le ufficialità dei nuovi acquisti: Crisetig, Peli e Plizzari, ecco la situazione

19 Agosto 2020 13:59

Crisetig, Peli e Plizzari, manca solo l’ufficialità del passaggio alla Reggina: si aspetta l’ok dai legali della società

Novità sul fronte calciomercato giungono dal Sant’Agata. Mancano ormai soltanto pochi dettagli e poi Crisetig, Peli e Plizzari potranno considerarsi a tutti gli effetti tre calciatori della Reggina. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, dovrebbe essere il giovane esterno in arrivo in prestito dall’Atalanta a firmare per primo il nuovo contratto con la società amaranto. Il calciatore aspetta il via libera dal segretario generale Salvatore Conti. Novità potrebbero arrivare già nella giornata di oggi.

Si dovrà attendere invece qualche altro giorno per Crisetig e Plizzari, entrambi già giunti a Reggio Calabria e sottoposti alle visite mediche di rito dal dottor Pasquale Favasuli.