Reggina, Plizzari deve arrivare ma sa già tutto: “Ho visto video della tifoseria, non vedo l’ora…”

10 Agosto 2020 10:52

Reggina, le dichiarazioni di Alessandro Plizzari prima dell’arrivo a Reggio Calabria: il giovane portiere è molto felice del trasferimento

“Non vedo l’ora di arrivare. La società mi ha voluto tanto, ringrazio per la fiducia”, c’è tanto entusiasmo nelle parole di Alessandro Plizzari. Il portiere del Milan sbarcherà nelle prossime ore a Reggio Calabria, sosterrà le visite mediche in attesa di ufficializzare il prestito alla Reggina. Ai microfoni della tv ufficiale amaranto ha espresso alcune dichiarazioni prima della partenza: “sono contento di arrivare in una piazza con una tifoseria calda. Darò il massimo per concretizzare le ambizioni della società. La Serie B è un campionato difficile, con tante squadre forti, ma la Reggina secondo me può dire la sua. Milan? Mi hanno detto che devo continuare a crescere, fare esperienza e dare il massimo come ho sempre fatto. Mi sono emozionato a vedere le immagini della tifoseria ed è per questo che sono entusiasta. Il calcio senza tifosi non è lo stesso, sono loro che rendono questo sport particolare. Spero che si possa tornare presto allo stadio. Numero di maglia? Ho avuto sempre il 35 perché ero legato a mio nonno che è nato quell’anno. Ma qualsiasi numero va bene. Tante persone mi hanno scritto già prima che firmassi, un motivo in più per essere felice”.