Reggina: stretta finale per Plizzari. In difesa spunta un altro nome

5 Agosto 2020 11:58

Calciomercato Reggina: gli aggiornamenti e i dettagli della trattativa col Milan per il prestito di Plizzari. Intanto il ds Taibi si muove anche per la difesa

Novità in porta per la Reggina. Alessandro Plizzari, portiere del Milan, nella scorsa stagione in prestito al Livorno, si trasferirà a titolo temporaneo alla corte del tecnico Domenico Toscano. In questi giorni è andato in scena l’incontro tra il ds Massimo Taibi e l’agente del giocatore che ha portato alla fumata bianca, voluta anche dalla società rossonera. Il direttore amaranto ha trovato infatti l’accordo anche con Paolo Maldini. Il classe 2000 ha un contratto col Milan che scadrà a giugno del 2023, si trasferirà in riva allo Stretto con la formula del prestito secco. Mancano solo le firme sui contratti, poi l’avventura a Reggio Calabria inizierà ufficialmente. Ad attenderlo anche l’esperto Enrico Guarna, che con l’arrivo dell’estremo difensore lombardo è così riconfermato.

Potrebbero esserci movimenti in entrata poi in difesa. Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il centrale croato ex Nazionale Under 21, con all’attivo 30 presenze e 1 gol con la maglia del Livorno, è finito nel mirino dei calabresi, che vorrebbero puntellare il reparto arretrato. Potrebbe essere uno dei giovani su cui la Reggina potrebbe puntare, visto che non andrebbe a recare problemi per quanto riguarda la limitazione nella lista dei calciatori Over.