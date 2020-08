Reggina, Roberto Breda a StrettoWeb esalta Plizzari: “un grande lavoratore. Mi piace per atteggiamento e umiltà”

18 Agosto 2020 17:50

La Reggina ha scelto il portiere Plizzari per guidare i pali amaranto. Il tecnico Roberto Breda spiega le qualità del giovane estremo difensore

Roberto Breda ha lasciato un buon ricordo in casa Reggina, ha guidato la squadra amaranto come allenatore. L’ultima esperienza è stata dai due volti, il campionato del Livorno si è concluso con la retrocessione in Serie C, Breda è stato esonerato a campionato in corso, negli ultimi giorni sono arrivate le dimissioni. Adesso è alla ricerca di un nuovo progetto, pensa di meritarsi ancora la Serie B ed è alla ricerca di una squadra. Non sarà facile dopo la pandemia, manca poco all’inizio della stagione e la situazione è incerta. Breda conosce bene anche Plizzari, il nuovo portiere della Reggina, il commento del tecnico lascia pochi dubbi sulle qualità dell’estremo difensore, ecco quanto dichiarato ai microfoni di StrettoWeb.

REGGINA – “Ha fatto un campionato veramente eccezionale, si è dimostrato un gruppo molto forte e guidato alla perfezione dal mister Toscano. Anche la squadra si è dimostrata agguerrita, merita la categoria appena conquistata. Faccio i complimenti”.

PLIZZARI – “E’ un ottimo giovane. E’ un grande lavoratore. Si tratta di un portiere di prospettiva, fa parte dell’Under 21 e già questo dimostra le sue qualità. Mi piace per atteggiamento e umiltà, può ancora migliorare e diventare più forte”.

Si giocherà il posto da titolare con un portiere di esperienza come Guarna: “sono due ottimi estremi difensori. La concorrenza serve a migliorarsi, Plizzari è pronto per giocare titolare e essere protagonista in una piazza così importante”.