Reggina, Baclet sull’addio: “un rimpianto, non sono finito come ha pensato qualcuno…”

30 Agosto 2020 16:25

L’attaccante Baclet ha firmato con il Potenza. Il calciatore ha parlato della brutta esperienza con la maglia della Reggina, l’intervista

Esperienza molto deludente con la maglia della Reggina per l’attaccante Allan Baclet, arrivato come grande colpo di mercato non è mai riuscito ad essere decisivo. Adesso ha firmato con un’altra squadra, il Potenza. Ecco quanto dichiarato dal giocatore in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Voglio dimostrare che non sono finito come ha pensato qualcuno, questo è il posto giusto per la considerazione che tutti hanno di me. So che mister Somma mi ha sempre apprezzato. Lui e il presidente mi hanno trasmesso una fiducia che mi sento obbligato a ripagare. Anche se sono passati tanti anni ho ben in mente il calore del Viviani quando ci ho giocato con la Juve Stabia, ma ho anche un ricordo meno piacevole: il rigore che mi ha parato Ioime al Granillo è stato forse il punto di svolta in negativo della mia esperienza in amaranto. La Reggina, che mi ha fortemente voluto quando ho lasciato Cosenza, rappresenta un rimpianto. Mi prendo le mie responsabilità per non avere dato il meglio, ma posso dire di essere stato sfortunato”.