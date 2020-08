Reggina, il punto sugli assenti: ecco Reginaldo e Lafferty, tamponi per Zibert e Baclet

3 Agosto 2020 11:53

Reggina, al Sant’Agata prosegue la preparazione estiva in vista del prossimo campionato: la situazione per quanto riguarda i calciatori ancora assenti

Si suda al Centro Sportivo Sant’Agata, il tecnico Domenico Toscano sta tenendo alta la concentrazione dei suoi uomini affinché la preparazione estiva proceda per il meglio. Temperature abbondantemente sopra i 30° in questi giorni a Reggio Calabria, ma il ritiro continua senza interruzioni. Ci sono intanto novità sui calciatori ancora ad oggi assenti: Reginaldo svolgerà il quarto tampone e se anche questo darà esito negativo inizierà ad allenarsi, ovviamente in un campo separato e lontano dai compagni fino al trascorrere dei 14 giorni di quarantena obbligatori per chi arriva dall’estero. E’ atteso in città nelle prossime il neo acquisto Lafferty: sbarcherà in serata a Lamezia Terme e sarà a Reggio intorno alla mezzanotte. Giunti in riva allo Stretto anche Baclet e Zibert, questa mattina sottoposti al test del tampone. I calciatori inizieranno regolarmente la preparazione in gruppo. Nessuno dei due comunque è all’interno del progetto tecnico studiato dalla società, quindi verranno fatte le dovute valutazioni per trovare loro la migliore destinazione possibile.